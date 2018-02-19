Инженер-энтузиаст Бен Пирсон создал сайт «Где Roadster?», на котором можно отследить координаты электромобиля Илона Маска Tesla Roadster в космосе. Об этом пишет портал The Verge.

Пирсона интересовало, на какую орбиту выйдет электромобиль Маска и где он будет дрейфовать в Солнечной системе. Инженер запустил сайт, на котором смоделировал перемещение машины. Издание пишет, что сперва расчёты инженера отличались от расчётов SpaceX, но позже выяснилось, что Пирсон не ошибся и траектория «Теслы» соответствует его данным.

На момент публикации записи электрокар дрейфует на расстоянии примерно в 3,7 миллиона километров от Земли со скоростью 3 км/с. До Марса лететь ещё очень далеко: более 220 миллионов километров. График на сайте рассчитан до 2020 года — можно «промотать» время вперёд и посмотреть, как изменится траектория всех ближайших небесных тел и электрокара.

По расчётам Пирсона, «Тесла» вновь сблизится с Землёй в 2091 году. Он считает, что было бы здорово «вернуть» электрокар на поверхность и поместить в какой-нибудь музей.

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Кот-редактор
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