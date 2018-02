Космическая компания Илона Маска SpaceX 6 февраля в 23:45 по Московскому времени успешно провела тестовый запуск сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy. В качестве полезного груза вместо бетонных блоков в ракету поместили автомобиль — малиновый электрокар Tesla Roadster из личной коллекции Маска. Ракета должна была вывести его на гелиоцентрическую орбиту, чтобы машина «летала» в космосе между Марсом и Землёй. Но теперь электрокар улетит в пояс астероидов.

Мы подробно писали о запуске Илон Маск скоро запустит мощнейшую ракету Falcon Heavy, и вот почему это важно Она отправит в космос красный электромобиль Tesla Roadster из личной коллекции Маска. Из колонок машины будет играть Space Oddity Дэвида Боуи.

Илон Маск не слишком высоко оценивал шансы на удачный запуск — взрыв при провале мог уничтожить не только ракету и электромобиль, но и весь космодром. Из-за сильного ветра старт пару раз переносили, но в итоге SpaceX успешно запустила ракету. Вот как это было:

What a beautiful liftoff of the Falcon Heavy from the livestream, so nice @SpaceX pic.twitter.com/AqRDQ0zSON — Danny Sullivan (@dannysullivan) February 6, 2018

SpaceX удалось посадить два стартовых ускорителя. Третий выведет Tesla на орбиту вокруг Солнца.

Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX’s Landing Zones 1 and 2. pic.twitter.com/oMBqizqnpI — SpaceX (@SpaceX) February 6, 2018

А вот третий двигатель поймать не удалось. На пресс-конференции Маск и SpaceX сообщили, что ещё одна часть упала в воду — ускоритель рухнул в 90 метрах от платформы на скорости почти 500 километров в час. Двигатели платформы повреждены.

Looking back at footage drone ship went from left image to right in a frame and then cut out. Looks like core might have crashed. 😕#falconheavy #spacex pic.twitter.com/3mM1q66gUk — Muscovy Duck (@themuscovyduck) February 6, 2018

Первоначально автомобиль планировали вывести на заданную орбиту вокруг Солнца, но двигатели работали слишком долго. Это значит, что машина улетит к поясу астероидов и потом продолжит летать по Солнечной системе.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018

Третий запуск двигателей прошёл успешно. Пропустили орбиту Марса, продолжаем лететь к поясу астероидов.

А вот здесь четыре часа зрители могли наблюдать за полётом электрокара из внутренних камер. В «Теслу» поместили полотенце, книжку «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса, а на приборную панель вывели надпись «Don’t Panic» из того же произведения. Кроме того, только в прямом эфире рассказали, что в машину положили ещё и устройство Arch с копиями книжного цикла «Основание» писателя-фантаста Айзека Азимова.

Вид летающего в космосе электрокара эксцентричен сам по себе, но пользователи социальных сетей в долгу не остались:

Tesla customers: is our pre-ordered car ready yet Elon Musk: pic.twitter.com/q7OG2riBTy — tc (@chillmage) February 6, 2018

Покупатели Tesla: Наши предзаказанные автомобили уже готовы? Илон Маск:

Ты: «Уже наступил 2018 год, где наши летающие машины?»

"Come Over" "I can't, you live on Mars" "My Parents aren't home" pic.twitter.com/wUYPcvCEBT — RickyFTW (@rickyftw) February 6, 2018

«Приезжай!». «Не могу, ты ведь живёшь на Марсе». «Моих родителей нет дома».

Надпись на плате в автомобиле в далёком космосе.

Добавил правильный саундтрек pic.twitter.com/hnVbnQNEnp — Змитер Былинович (@Zmiecer) February 6, 2018

по-моему не тот саундрек к полету подобрали. этот лучше pic.twitter.com/kXRD4sdUc5 — Шаурмашенька (@shaurmashenka) February 6, 2018

Никому ещё не удавалось так ловко избавиться от трупа. Браво, Илон Маск! — Таня Барышникова (@sarcazmator) February 6, 2018

Ладно всё pic.twitter.com/PwCh2g8U7F — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) February 6, 2018

Новая часть «Форсажа» будет выглядеть как-то так:

А сам Маск ощущает себя как-то так: