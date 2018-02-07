Космическая компания Илона Маска SpaceX 6 февраля в 23:45 по Московскому времени успешно провела тестовый запуск сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy. В качестве полезного груза вместо бетонных блоков в ракету поместили автомобиль — малиновый электрокар Tesla Roadster из личной коллекции Маска. Ракета должна была вывести его на гелиоцентрическую орбиту, чтобы машина «летала» в космосе между Марсом и Землёй. Но теперь электрокар улетит в пояс астероидов.

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Она отправит в космос красный электромобиль Tesla Roadster из личной коллекции Маска. Из колонок машины будет играть Space Oddity Дэвида Боуи.

Илон Маск не слишком высоко оценивал шансы на удачный запуск — взрыв при провале мог уничтожить не только ракету и электромобиль, но и весь космодром. Из-за сильного ветра старт пару раз переносили, но в итоге SpaceX успешно запустила ракету. Вот как это было:

Camera views from inside the payload fairing #FalconHeavy

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SpaceX удалось посадить два стартовых ускорителя. Третий выведет Tesla на орбиту вокруг Солнца.

А вот третий двигатель поймать не удалось. На пресс-конференции Маск и SpaceX сообщили, что ещё одна часть упала в воду — ускоритель рухнул в 90 метрах от платформы на скорости почти 500 километров в час. Двигатели платформы повреждены.

Первоначально автомобиль планировали вывести на заданную орбиту вокруг Солнца, но двигатели работали слишком долго. Это значит, что машина улетит к поясу астероидов и потом продолжит летать по Солнечной системе.

Третий запуск двигателей прошёл успешно. Пропустили орбиту Марса, продолжаем лететь к поясу астероидов. 

А вот здесь четыре часа зрители могли наблюдать за полётом электрокара из внутренних камер. В «Теслу» поместили полотенце, книжку «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса, а на приборную панель вывели надпись «Don’t Panic» из того же произведения. Кроме того, только в прямом эфире рассказали, что в машину положили ещё и устройство Arch с копиями книжного цикла «Основание» писателя-фантаста Айзека Азимова.

Вид летающего в космосе электрокара эксцентричен сам по себе, но пользователи социальных сетей в долгу не остались:

Покупатели Tesla: Наши предзаказанные автомобили уже готовы? Илон Маск:

Ты: «Уже наступил 2018 год, где наши летающие машины?»

«Приезжай!». «Не могу, ты ведь живёшь на Марсе». «Моих родителей нет дома».

Printed on the circuit board of a car in deep space

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Надпись на плате в автомобиле в далёком космосе.

Новая часть «Форсажа» будет выглядеть как-то так:

SpaceX успешно запустила Falcon Heavy. Теперь в космосе летает электромобиль Tesla 2

А сам Маск ощущает себя как-то так:

SpaceX успешно запустила Falcon Heavy. Теперь в космосе летает электромобиль Tesla 3 SpaceX успешно запустила Falcon Heavy. Теперь в космосе летает электромобиль Tesla 1

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