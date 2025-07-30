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«Акцент на деталях, а не масштабе» — создатели Bloodlines 2 о подходе к разработке игры

Андрей Квасков
30 июля 14:16
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1 минута на чтение
Издание Gameinformer опубликовало новые подробности долгостроя Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. После задержек и кадровых перестановок разработку Bloodlines 2 передали студии The Chinese Room, сохранившей некоторые элементы от версии Hardsuit Labs — включая рождественский Сиэтл, показанный ещё на E3 2019.

Когда The Chinese Room взяли проект в свои руки, у них была возможность начать с чистого листа. Например, главным героем изначально был молодой «тонкокровный» вампир, но новая студия решила сделать акцент на более древнем персонаже — кровососе по имени Файр, которому 400 лет.
The Chinese Room
Это удачное противопоставление — радостный, человеческий мир против тёмного, вампирского. Древний Файр, современный рождественский Сиэтл. Думаю, это отличное противопоставление для старта игры.

По словам авторов, это не только сюжетный ход, но и ключевая философия визуального языка всей игры.

The Chinese Room
Одной из вещей, которую мы обнаружили на раннем этапе разработки с точки зрения арт-дирекции, была необходимость разделения света и тьмы — как в буквальном, так и в метафорическом смысле. Многие улицы очень ярко освещены — это территория человеческого мира. А вампирский мир, где игроку предстоит творить свои тёмные дела — во мраке.
Особый акцент в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 будет сделан на детализацию, а не масштаб.
The Chinese Room
Одна из целей, которую мы поставили себе при изображении Сиэтла, — это детализация, а не масштаб. Мы не делаем GTA; это не большая открытая песочница, где горизонт — это ваш предел. Мы стремились сделать всё как можно более насыщенным.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет в октябре 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
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Андрей Квасков
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