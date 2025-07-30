«Акцент на деталях, а не масштабе» — создатели Bloodlines 2 о подходе к разработке игры





Когда The Chinese Room взяли проект в свои руки, у них была возможность начать с чистого листа. Например, главным героем изначально был молодой «тонкокровный» вампир, но новая студия решила сделать акцент на более древнем персонаже — кровососе по имени Файр, которому 400 лет.



Издание Gameinformer опубликовало новые подробности долгостроя Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. После задержек и кадровых перестановок разработку Bloodlines 2 передали студии The Chinese Room, сохранившей некоторые элементы от версии Hardsuit Labs — включая рождественский Сиэтл, показанный ещё на E3 2019.