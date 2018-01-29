Илон Маск скоро запустит мощнейшую ракету Falcon Heavy, и вот почему это важно

Илон Маск скоро запустит мощнейшую ракету Falcon Heavy, и вот почему это важно

Предприниматель и инженер Илон Маск объявил дату тестового запуска одной из мощнейших ракет в мире — Falcon Heavy. Компания SpaceX запустит свою новую разработку в космос уже 6 февраля.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2018

Планируем запуск 6 февраля со стартовой площадки 39А на территории космического центра Кеннеди. Его легко можно будет увидеть через трансляцию.

Рассказываем, что стоит знать о грядущей миссии.

Почему это важно?

Ранее компания не запускала настолько мощных ракет. Если старт пройдёт успешно, то это станет событием не только для SpaceX, но и для всей частной космонавтики. Ракета с повышенной полезной нагрузкой сможет выводить на орбиту спутники и отправлять людей на долговременные миссии. Например, на Марс.

Falcon Heavy — одна из самых мощных ракет в истории, но она всё же уступает ракете-носителю «Сатурн-5», при помощи которой в 1970-е NASA отправляли пилотируемые миссии на Луну. «Сатурн-5» до сих пор остаётся самой мощной, самой тяжёлой и самой большой из всех когда-либо созданных ракет.

Что будет на борту ракеты?

Когда Маск рассказал, что именно будет на борту Falcon Heavy, многие покрутили пальцем у виска. Но выяснилось, что предприниматель не шутит, и на борт ракеты действительно погрузили электромобиль Tesla Roadster красного цвета за 100 тысяч долларов из личной коллекции Маска. Из динамиков «Теслы» будет играть композиция Дэвида Боуи Space Oddity.

Машина в космосе не представляет никакой научной ценности, однако этот шаг стоит воспринимать как промо-ход для компании Маска Tesla. Когда у предпринимателя спросили, почему он решил отправить в космос машину, он ответил так:

I love the thought of a car drifting apparently endlessly through space and perhaps being discovered by an alien race millions of years in the future — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2017

Меня греет мысль о том, что в космосе примерно бесконечно долго будет дрейфовать автомобиль. Который, возможно, спустя миллионы лет будет найден пришельцами.

Если эта демонстрационная миссия будет успешной, то ракету начнут нагружать спутниками и другими объектами для вывода на орбиту. Компания уже подписала контракты на вывода трёх спутников связи от крупных телекоммуникационных компаний: по одному устройству от Саудовской Аравии, Британии и США. К Falcon Heavy присматриваются и американские ВВС, которые готовят груз STP-2. Среди прочего, он будет включать спутники для прогноза погоды.

Кроме того, SpaceX заявила, что в начале 2017 года двое космических туристов уже забронировали места для путешествия на Falcon Heavy вокруг Луны. Компания планировала отправить их в 2018 году, но пока об этой туристической миссии ничего не слышно.

Сколько это будет стоить?

Falcon Heavy оценивается примерно в 90 млн долларов, что на 45% дороже ракет Falcon 9, которые используются в компании в каждой миссии с 2012 года. Но по вместимости и мощности удельного импульса Falcon Heavy будет равна трём Falcon 9 (Falcon Heavy, по сути, и есть три Falcon 9).

Для сравнения можно привести ракету «Дельта-9». Это самая эффективная и мощная ракета-носитель в мире, она обладает наибольшей выводимой полезной нагрузкой среди всех ныне существующих. Но вот запуск её «тяжёлой» версии на 2015 год стоит 400 млн долларов.

В SpaceX говорят, что им удалось снизить цены на запуск ракеты благодаря возвращаемым ступеням. Это единственная компания в мире, которая смогла вернуть первые ступени запущенных ракет из предыдущих миссий. Компания обещает ошеломляющее зрелище: инженеры SpaceX попробуют вернуть все три первых ступени Falcon Heavy. Первые две приземлятся обратно на территории космического центра Кеннеди, а третью поймают при помощи пилотируемой платформы на воде.

Это сработает?

SpaceX долго готовилась к этому запуску. Ещё в 2011 году в компании заявляли, что запуск случится в 2013-м. Позже дату переносили на ноябрь и декабрь 2017-го. И теперь компания наконец-то назвала финальную дату. Увы, шанс провала всё ещё велик, несмотря на все приготовления. Об этом говорил сам Маск ещё в июле 2017-го на конференции:

Для запуска Falcon Heavy придётся активировать одновременно 27 ускорителей орбитального класса. Много что может пойти не так. Такие миссии очень сложно протестировать на земле, велик шанс, что ракета просто не выйдет на орбиту. Илон Маск

Что случится, если ракета взорвётся?

Пострадает не только любимый электромобиль Маска, но и, скорее всего, будет уничтожена вся стартовая площадка — исторический центр, откуда запускали миссии «Аполлон».

У SpaceX уже были провальные запуски со взрывом. В сентябре 2016 года на мысе Канаверал (Флорида) во время тестового запуска взорвалась ракета Falcon 9. Последствия катастрофы на космодроме устраняли целый год. А в ноябре 2017 года на объекте компании в Техасе во время испытаний взорвался двигатель нового поколения для Falcon 9.

Где на это можно посмотреть?

Прямую трансляцию запустят 6 февраля вот на этом сайте.