Илон Маск скоро запустит мощнейшую ракету Falcon Heavy, и вот почему это важно

Предприниматель и инженер Илон Маск объявил дату тестового запуска одной из мощнейших ракет в мире — Falcon Heavy. Компания SpaceX запустит свою новую разработку в космос уже 6 февраля.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway.

Рассказываем, что стоит знать о грядущей миссии.

Ранее компания не запускала настолько мощных ракет. Если старт пройдёт успешно, то это станет событием не только для SpaceX, но и для всей частной космонавтики. Ракета с повышенной полезной нагрузкой сможет выводить на орбиту спутники и отправлять людей на долговременные миссии. Например, на Марс.

Falcon Heavy — одна из самых мощных ракет в истории, но она всё же уступает ракете-носителю «Сатурн-5», при помощи которой в 1970-е NASA отправляли пилотируемые миссии на Луну. «Сатурн-5» до сих пор остаётся самой мощной, самой тяжёлой и самой большой из всех когда-либо созданных ракет.

Когда Маск рассказал, что именно будет на борту Falcon Heavy, многие покрутили пальцем у виска. Но выяснилось, что предприниматель не шутит, и на борт ракеты действительно погрузили электромобиль Tesla Roadster красного цвета за 100 тысяч долларов из личной коллекции Маска. Из динамиков «Теслы» будет играть композиция Дэвида Боуи Space Oddity.

Машина в космосе не представляет никакой научной ценности, однако этот шаг стоит воспринимать как промо-ход для компании Маска Tesla. Когда у предпринимателя спросили, почему он решил отправить в космос машину, он ответил так:

I love the thought of a car drifting apparently endlessly through space and perhaps being discovered by an alien race millions of years in the future

