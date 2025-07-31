CDPR анонсировала новую настолку по «Ведьмаку»

CD Projekt RED и Go On Board анонсировали новую настольную игру во вселенной «Ведьмака» — The Witcher: Legacy.

Это сюжетно-ориентированное приключение, которое можно проходить как в соло, так и в компании до четырех человек.

Действие игры развернется в королевстве Каэдвен, где игроки возьмут на себя роль ведьмаков школы Волка. Им предстоит принимать сложные решения, исследовать обширные земли, управлять ограниченными ресурсами и сражаться с монстрами. Их главная задача — раскрыть заговор, угрожающий самому существованию ведьмаков.

На сайте Gamefound уже началась краудфандинговая кампания. Бэкеры получат эксклюзивную миниатюру монстра Горгоны, который никогда не появлялся в играх серии.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.