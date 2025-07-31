Первые фото со съемок фэнтези-сериала «Тайный город»

Главный герой – айтишник Артем (Олег Савостюк) – случайно становится обладателем магического артефакта и открывает для себя иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги. Эта альтернативная столица управляется тремя Великими Домами: Навь, Чудь и Ведь. Артём оказывается в самом центре их противостояния, в результате которого его жизнь меняется навсегда.