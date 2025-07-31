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Первые фото со съемок фэнтези-сериала «Тайный город»

Андрей Квасков
31 июля 13:36
426
1 минута на чтение
Компания «Медиаслово» при участии ТНТ и «Москино» начали производство фэнтези-сериала «Тайный город» по мотивам цикла романов Вадима Панова.
Главный герой – айтишник Артем (Олег Савостюк) – случайно становится обладателем магического артефакта и открывает для себя иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги. Эта альтернативная столица управляется тремя Великими Домами: Навь, Чудь и Ведь. Артём оказывается в самом центре их противостояния, в результате которого его жизнь меняется навсегда.
Режиссером выступает Николай Рыбников («Девятая планета»), а главные роли исполнят Милош Бикович, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Мария Андреева, Евгений Чебатков и другие. Премьера «Тайного города» запланирована на 2026 год.

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Андрей Квасков
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