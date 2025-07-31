Джеймс Кэмерон не уверен, что сможет снять четвертую и пятую части «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон твердо намерен снять четвертую и пятую части «Аватара», но не уверен, что у него получится это сделать.
Джеймс Кэмерон
Нет причин этого не делать. Я здоров, я готов. Но надо понимать, что мне нужно справиться с огромным объемом работы в следующие шесть-семь лет. Понимаете, о чем я? Возможно, я не справлюсь.
Сейчас легендарному постановщику 70 лет, а к моменту выхода пятого фильма ему стукнет 76-77 лет.
Если Кэмерону все же придется отойти от проектов, то он хотел бы выстроить с другим режиссером такие же рабочие отношения, какие у него были с Робертом Родригесом, когда он занимался «Алитой: Боевой ангел».
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