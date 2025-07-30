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В России делают нейроанимационный сериал про лиса-мошенника и ферму зайцев

Дмитрий Кинский
30 июля 17:19
314
1 минута на чтение
Российская студия Agenda Agency работает над нейроанимационным комедийным сериалом под названием «Как хитрый Лис с Зайцами урожай делил».
В центре сюжета будет лис Герман, который некогда был криптоаферистов, а теперь скрывается на ферме Зайцевых.
Всю визуальную часть компания создает полностью с помощью ИИ.
Здесь нет классической анимации. Нет армий художников. Всё, что вы увидите, сгенерировано нейросетями. Полностью. С нуля.
Будет 40 эпизодов по 5 минут.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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