Джуди и Ник в первом терйлере «Зверополиса 2»

Disney выпустила первый полноценный трейлер «Зверополиса 2», который станет прямым продолжением первой ленты.
Крольчиха-полицейский Джуди и лис Ник, её друг, идут по следу загадочной рептилии, чьё прибытие в Зверополис переворачивает город с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города.
Мультфильм выйдет 26 ноября 2025 года, а режиссером выступит Джаред Буш, снявший первую часть и «Энканто».
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