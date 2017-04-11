Непобедимая программа AlphaGo, основанная на нейросетях, снова сразится за звание лучшего игрока в го. На этот раз на стороне человечества выступит сильнейший в мире игрок в го Кэ Цзе. Об этом сообщает издание The Guardian.

В мире не проводится официальный чемпионат по го, но есть независимый рейтинг Go Ratings, куда заносятся победы и поражения игроков в разных турнирах. Лучшим игроком на текущим момент признан Кэ Цзе.

Новое сражение человека и машины состоится на фестивале го, который пройдёт с 23 по 27 мая в китайском городе Вужень (провинция Чжэцзян). Организаторы проведут матч из трёх игр, где встретятся AlphaGo и Кэ Цзе. Кроме того, на фестивале планируют использовать ИИ и для игры в других форматах. Например, для парных турниров, где у каждого игрока будет свой компьютерный напарник.

Напомним, в марте 2016 года AlphaGo обыграла одного из сильнейших игроков в мире Ли Седоля со счётом 4:1.

Другие применения нейросетей Как работают нейросети За последнюю пару лет загадочные сущности под названием «нейросети» прочно прописался в ежедневных новостных лентах. Они опознают людей по фотографиям, водят автомобили и совершают научные открытия. При этом из новостей не всегда понятно, что же это такое. Попробуем разобраться.