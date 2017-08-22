21 августа вышел музыкальный альбом «I AM AI» — первый в истории, полностью написанный и спродюсированный искусственным интеллектом. Впрочем, и здесь не обошлось без человека. Исходные материалы для альбома ИИ предоставил композитор Дрю Сильверштейн, который создал его совместно с Сэмом Эстесом и Майклом Хобе.

Ампер переосмысливает модель, по которой работают современные музыкальные ИИ. Обычно все композиции, написанные искусственными интеллектами, после подвергаются обработке со стороны человека. Люди могут менять аккорды и мелодии. Ампер же просто работает с материалами, которые ему предоставил композитор, когда дело доходит до ритма и стиля.

Одно из наших основных убеждений заключается в том, что будущие музыки — в сотрудничестве между людьми и ИИ.

Композитор Дрю Сильверштейн

Хоть ИИ и создаёт музыку самостоятельно, петь он пока не может. «Break Free» — песня-коллаборация Ампера и певицы Тарин Саутерн.

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