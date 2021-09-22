Исполнительный продюсер Overwatch и главный юрисконсульт Blizzard ушли из компании

Издание Bloomberg сообщило об уходе исполнительного продюсера Overwatch Чако Сонни на фоне скандала вокруг Activision Blizzard — замену ему еще не нашли.

Почему он решил покинуть компанию, неизвестно. Но в письме коллегам разработчик отметил, что работа в Blizzard была для него одним из лучших событий в карьере.

Источники подчеркнули, что никаких обвинений Сонни не предъявили, а коллеги его очень уважали. В том числе потому, что именно он помог наладить обстановку после ухода геймдиректора Джеффа Каплана в начале этого года.

Overwatch 2 находится на финальной стадии разработки. Blizzard собирается поделиться подробностями игры в конце этого месяца.

Днем ранее стало известно, что Blizzard покинула главный юрисконсульт Клэр Харт, которая также работала над вопросами издательства Activision.

По ее словам, для нее было честью стать частью компании, последние три года были полны неожиданных поворотов.