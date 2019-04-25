Издательство BUBBLE совместно с организаторами из Comic Con Russia объявили ещё одного гостя фестиваля Comic Con Saint Petersburg — им стал итальянский художник Маттео Скалера (Matteo Scalera).

Маттео работал над огромным количеством комиксов, в том числе и супергероики. Среди его работ — истории про Мстителей, Людей Икс, Дэдпула и Халка. Сейчас крупнейший проект художника — научно-фантастический комикс Black Science (он же «Чёрная наука» в переводе от «Книжного клуба Фантастика»).

Гость посетит фестиваль все дни, с 17 по 19 мая, он будет сидеть на Аллее Авторов от BUBBLE. Организаторы обещают, что Маттео оставит автограф или даже нарисует скетч.

Это уже третий особый гость фестиваля. Ранее организаторы объявили, что на Comic Con Saint Petersburg заглянут Иван Реон (Рамси Болтона из «Игры престолов», Саймон из «Отбросов») и пара Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр, известные по ролям в видеоигре Detroit: Become Human.

Первый питерский Comic Con в этом году пройдёт с 17 по 19 мая в «ЛенЭкспо», павильон №7. Билеты уже в продаже на сайте фестиваля.