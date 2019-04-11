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В этом году на Comic Con Saint Petersburg специальным гостем станет актёр Иван Реон, наиболее известный по роли злобного бастарда Рамси Болтона из «Игры престолов». Мы честно не знаем, привезёт ли он с собой сосиски. Реона вы также можете знать по ролям Саймона из «Отбросов» и даже Максимуса из «Нелюдей» (но об этом лучше не вспоминать).

Кроме того, актёр пишет песни и занимается музыкой. Недавно он успел сняться в байопике про глэм-метал группу Mötley Crüe «Грязь» — в картине Реон исполнил роль рок-гитариста Мика Марса.

8 и 19 мая актёр встретится с фанатами на сцене конвента и примет участие в фото- и автограф-сессиях.

Первый питерский Comic Con в этом году пройдёт с 17 по 19 мая в «ЛенЭкспо», павильон №7. Билеты уже в продаже на сайте фестиваля.