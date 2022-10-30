Из жизни ушёл Райан Каразия — лидер группы Low Roar, создавшей музыку для Death Stranding

Лидер группы Low Roar Райан Каразия, известный по саундтреку к Death Stranding, скончался в возрасте 40 лет. О его смерти сообщили в соцсетях представители группы. Фанатское сообщество Death Stranding, включая и создателя игры Хидео Кодзиму, выразило свои соболезнования покойному вокалисту.
До Low Roar Райан Каразия состоял в инди-рок-группе Audrye Sessions, он был фронтменом и гитаристом. Инди-группу Low Roar он основал в 2010 году — в коллективе он занимался написанием музыки и текстов, а также был главным вокалистом. Музыканты выпустили пять альбомов и практически завершили работу над шестым.
Песни Low Roar
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