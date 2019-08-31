Компания Gearbox на выставке PAX West неожиданно анонсировала следующую часть космической стратегии Homeworld.

Над ней работает студия Blackbird Interactive, состоящая из выходцев Relic — они в своё время занимались оригинальной дилогией, а потом выпустили приквел. Homeworld: Deserts of Kharak.

Пока что разработка находится на ранних этапах, Gearbox лишь показала концепт-арты и озвучила примерный год релиза — 2022-й (выйдет на PC). Компания планирует вернуться к геймплею первых двух частей.

Игру будут разрабатывать совместно с поклонникам, которые смогут поучаствовать в краудфандинге на площадке Fig (на момент публикации заметки свыше 1200 фанатов пожертвовали более 235 тысяч долларов) и решить, в каком направлении будет развиваться серия.

Анонсирующий трейлер:

Концепт-арты:

Издатель Gearbox анонсировал третью часть Homeworld — с датой релиза в 2022-м 1 Издатель Gearbox анонсировал третью часть Homeworld — с датой релиза в 2022-м 2 Издатель Gearbox анонсировал третью часть Homeworld — с датой релиза в 2022-м 3 Издатель Gearbox анонсировал третью часть Homeworld — с датой релиза в 2022-м 4

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