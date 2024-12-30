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Изначально CDPR хотела заменить актера озвучки Геральта в «Ведьмаке 2»

Дмитрий Кинский
30 декабря 15:28
138
1 минута на чтение
Даг Кокл, подаривший голос Ведьмаку, в подкасте Behind the Voice рассказал, что CD Projekt RED задумывалась о поиске нового актера озвучки Геральта во время производства «Ведьмака 2».
Я тогда работал преподавателем, а также занимался озвучиванием. Однажды я был в офисе, и мне позвонил друг, который сказал: «Я только что прошел прослушивание на роль Геральта из Ривии, но я думал, что его озвучиваешь ты». И я такой: «Ну да».
Тогда Кокл связался с CDPR и попросил рассмотреть его кандидатуру на роль Белого волка вновь.
После они вернулись и сказали: «Ну, мы попросили режиссера по вокалу еще раз прослушать вашу работу в первом «Ведьмаке». И мы бы хотели, чтобы вы вернулись».
Как оказалось, изначально студия хотела «пойти в совершенно другом направлении» и «все переосмыслить», поэтому Даг Кокл и оказался под вопросом.

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Дмитрий Кинский

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