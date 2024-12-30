Изначально CDPR хотела заменить актера озвучки Геральта в «Ведьмаке 2»

Я тогда работал преподавателем, а также занимался озвучиванием. Однажды я был в офисе, и мне позвонил друг, который сказал: «Я только что прошел прослушивание на роль Геральта из Ривии, но я думал, что его озвучиваешь ты». И я такой: «Ну да».