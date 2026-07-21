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Жуткий трейлер хоррора «Другая мамочка»

Дмитрий Кинский
21 июля 16:59
217
1 минута на чтение
Universal Pictures и Blumhouse опубликовали трейлер хоррора «Другая мамочка» по мотивам романа «Инциденты вокруг дома» Джоша Малермана.
В центре сюжета маленькая девочка по имени Бэла, которую преследует злобное существо с внешностью ее мамы.
Режиссером выступил Роб Сэвидж («Бугемен»), а главную роль исполнила Джессика Честейн («Оно 2»).
Премьера состоится 9 октября.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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