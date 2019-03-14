В честь 40-летия с момента выхода первой части фильма «Чужой» кинокомпания Fox объявила о выходе серии короткометражек по вселенной. Шесть роликов выйдут постепенно на IGN с 29 марта.

Компания обработала более чем 550 заявок, и из них выбрала шесть победителей. Первые четыре короткометражки покажут также на выставке Emerald City фестиваля Comic Con в Сиэтле 15 марта, а ещё два ролика — на фестивале WonderCon 30 марта.

Вот какие получились ролики:

Alien: Alone расскажет про выжившего члена экипажа Хоуп, которая осталась одна на заброшенном корабле «Отранто», перевозящем химикаты. Хоуп целый год пыталась спасти судно и свою жизнь, и в конце концов она находит некий тайный груз. Девушка решает рискнуть и вновь активирует «Отранто», чтобы вернуться к людям. Короткометражку написал и поставил Ноа Миллер.

расскажет про выжившего члена экипажа Хоуп, которая осталась одна на заброшенном корабле «Отранто», перевозящем химикаты. Хоуп целый год пыталась спасти судно и свою жизнь, и в конце концов она находит некий тайный груз. Девушка решает рискнуть и вновь активирует «Отранто», чтобы вернуться к людям. Короткометражку написал и поставил Ноа Миллер. Alien: Containment расскажет про четверых выживших, которые приходят в себя в небольшой спасательной капсуле. Они пытаются понять, из-за чего случилось крушение корабля, и вскоре узнают, что в их группе есть заражённый. Короткометражку написал и поставил Крис Ридинг.

расскажет про четверых выживших, которые приходят в себя в небольшой спасательной капсуле. Они пытаются понять, из-за чего случилось крушение корабля, и вскоре узнают, что в их группе есть заражённый. Короткометражку написал и поставил Крис Ридинг. Alien: Harvset показывает экипаж повреждённого космического корабля, команда пытается добраться до спасательного шаттла, судно взорвётся через считанные минуты. Единственное ещё работающее устройство — датчик движения, служащий в качестве навигатора. Команду преследуют пугающее чудовище, однако главная угроза всё это время была у них на виду. Режиссёр — Бенджамин Хаудишель

показывает экипаж повреждённого космического корабля, команда пытается добраться до спасательного шаттла, судно взорвётся через считанные минуты. Единственное ещё работающее устройство — датчик движения, служащий в качестве навигатора. Команду преследуют пугающее чудовище, однако главная угроза всё это время была у них на виду. Режиссёр — Бенджамин Хаудишель Alien: Night Shift рассказывает о работнике космического грузовика, который находит своего напарника в состоянии, похожем на опьянении. Ближе к закрытию их всё же пускают на склад снабжения колонии, и там напарнику становится всё хуже и хуже, поэтому работнику приходится взять дело в свои руки. Автор — Эйдан Брезник.

рассказывает о работнике космического грузовика, который находит своего напарника в состоянии, похожем на опьянении. Ближе к закрытию их всё же пускают на склад снабжения колонии, и там напарнику становится всё хуже и хуже, поэтому работнику приходится взять дело в свои руки. Автор — Эйдан Брезник. В центре сюжета Alien: Ore — история шахтёра Лоррейн, которая усердно трудится в шахтах, чтобы обеспечить лучшую жизнь своей дочери и внукам. Когда один из её напарников погибает из-за неизвестных обстоятельств, перед Лоррейн встаёт выбор: сбежать, нарушив приказы начальства, или спуститься вниз и столкнуться со страхом, который угрожает ей и её семье. Ролик написали и поставили сёстры Спир.

— история шахтёра Лоррейн, которая усердно трудится в шахтах, чтобы обеспечить лучшую жизнь своей дочери и внукам. Когда один из её напарников погибает из-за неизвестных обстоятельств, перед Лоррейн встаёт выбор: сбежать, нарушив приказы начальства, или спуститься вниз и столкнуться со страхом, который угрожает ей и её семье. Ролик написали и поставили сёстры Спир. Alien: Specien рассказывает историю ботаника Джулии, которая вместе со своей лабораторной собакой остаётся дежурить в теплице. Помещение внезапно закрывается, заточая девушку внутри один на один с неким чудовищем из тайного груза. Так начинается игра в «кошки-мышки». Режиссёр — Келси Тейлор.

В конце февраля на IGN также вышел веб-сериал по игре Alien: Isolation — пересказ самой игры с использованием роликов из катсцен.