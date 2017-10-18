Похоже, обе супергеройские премьеры ноября не обошлись без ранних спойлеров. Мы уже писали, как телеведущий случайно проспойлерил сюжетный поворот фильма «Тор 3: Рагнарёк». И вот оказалось, что подобный случай произошёл и с «Лигой Справедливости».

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Внимание, возможны спойлеры к грядущей «Лиге Справедливости». Если хотите их избежать, то лучше почитайте, как мог измениться наш мир, если бы динозавры были живы.

Итак, готовы к очередной пачке возможных спойлеров? Пользователи Reddit обнаружили любопытную анимацию в конкурсе сериала «Теория большого взрыва». Персонажи ситкома — заядлые гики и любители комиксов, и вполне логично связать полюбившихся героев с командой супергероев. Участникам конкурса предлагается крутить колесо с логотипами членов «Лиги Справедливости». Обратите на него внимание:

Как реклама «Теории большого взрыва» спойлерит «Лигу справедливости» 1

Среди всех логотипов можно увидеть эмблему Зелёного фонаря — персонажа из комиксов DC, который входит в Лигу справедливости, но в фильме официально не заявлен. Можно посчитать, что художники изобразили эмблему случайно или для стилизации Шелдона. Однако логотип героя стилизован не под рисунок, а под другие логотипы, взятые из фильма. По всей видимости, эмблему Фонаря тоже разрабатывали для фильма.

Кроме того, это не первый намёк на появление персонажа в ленте. В трейлере «Лиги Справедливости» Степпенвулф вспоминает, что на Земле «нет ни криптонцев, ни Фонарей», однако в другом трейлере мы видим Кларка Кента, да и самого актёра уже замечали на съёмочной площадке. Не исключено, что в отношении Фонарей Степпенвулф тоже ошибся.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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