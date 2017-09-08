Седьмой сезон «Игры престолов» завершился пару недель назад. Последний, восьмой сезон, выйдет более чем через год, а «Ветра зимы» увидят свет и того позже. Так чем же заняться поклонникам саги Джорджа Мартина? Конечно же, придумывать новые фанатские теории!

Пользователь reddit под ником razobak09 разглядел интересную закономерность в гибели персонажей саги. Он обратил внимание, что многие герои погибли так же, как они сами кого-то убивали. Вот какие примеры он приводит:

Осторожно, спойлеры! Это статья про «Игру престолов», вы же понимаете.

Эддард Старк казнил дезертира из Ночного дозора фамильным мечом Лёд. Позже Неда казнили Льдом.

Рамси Болтон убивал людей, скармливая их собакам. Позже его самого сожрали псы.

Песчаные змейки из Дорна погибли тем же образом, каким они сами предпочитали убивать людей. Нимерию задушили хлыстом. Обару проткнули её же копьём. Тиену отравили ядом.

Оленна Тирелл убила Джоффри при помощи яда. Позже она погибла, сама приняв яд.

Мизинец использовал кинжалы дважды. Сперва в Винтерфелле по его указанию убийца с ножом из валирийской стали попытался убить Брана Старка, а затем, в Королевской гавани, Бейлиш предал Эддарда Старка, приложив нож к его горлу. В итоге Мизинец погиб от этого же ножа из валирийской стали.

Игритт убила много людей при помощи лука, а потом сама погибла от пущенной Олли стрелы.

Лиза Аррен убила много несчастных, скидывая с высоты из Лунной двери. В итоге Мизинец сбросил её саму.

Предложенная схема работает не идеально, а некоторые пункты так и вовсе притянуты за уши:

Джоффри многократно приказывал кого-либо казнить, в том числе и Эддарда Старка. Он погиб от удушающего яда.

Тайвин Ланнистер организовал Красную свадьбу, на которой музыканты убили Старков из арбалетов. По итогу Тирион убил Тайвина из арбалета.

Джон Сноу вынужденно убил брата из Ночного дозора Куорена Полурукого, чтобы завоевать доверие Одичалых. Позже Джона убил брат из Ночного дозора.

Можно вспомнить гибель ещё некоторых персонажей, чтобы опровергнуть эту теорию. Роберта Баратеона напоили и он погиб на охоте (за убитых кабанов расплатился, что ли?). Оберина Мартелла схватил Гора и выдавил глаза. Мирцеллу отравили, хотя она вряд ли успела в своей жизни убить хоть кого-нибудь. Безумного короля убил в спину Джейме Ланнистер, хотя Эйрис всю жизнь предпочитал сжигать противников.

Однако в целом идея не лишена смысла. Когда в сериале — и особенно в книжном цикле — гибнут «заслужившие смерть», почти всегда Мартин находит ироничный способ покончить с героем. Если следовать теории, то можно предположить, как погибнут основные персонажи сериала:

Дейенерис Таргариен казнила многих врагов с помощью своих драконов. Если она погибнет, то наверняка охваченная драконьим пламенем. Раньше мы могли бы возразить, что Таргариены устойчивы к огню, но теперь у Короля ночи есть свой дракон, который дышит ледяным пламенем.

Серсея с помощью дикого огня взорвала целую септу. Что, если она погибнет от взрыва?

Тирион убил собственного отца из арбалета, так что наверняка его ждёт смерть от этого же оружия. Хотя будет куда ироничнее, если Тирион погибнет от выстрела из скорпиона, который создан, чтобы убивать драконов. Маленькому человеку — большая стрела!