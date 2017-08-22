Президент NBC Entertainment Джениффер Салк сообщила, что перезапуска фэнтези-сериала «Зена» не будет. Таким, каким проект видели, он существовать не может. Его решили отложить до лучших времён.

Прямо сейчас ничего не происходит. Мы посмотрели некоторые материалы и решили, что в таком варианте ремейк существовать не может. Я не говорю, что ремейк не возможен в принципе, но прямо сейчас проект мёртв. Президент NBC Entertainment Джениффер Салк

О намерении снять новую версию сериала канал объявил два года назад. В апреле 2017 года с поста сценариста проекта из-за творческих разногласий ушёл Хавьер Грилло-Марсуа. Он хотел углубиться в отношения Зены и её подруги Габриэль, но канал отказался от этой идеи.

Создатели оригинального сериала Роб Таперт и Сэм Рэйми значились исполнительными продюсерами.

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