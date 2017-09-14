Канал Syfy заказал сериал по мотивам научно-фантастической повести Джорджа Мартина «Летящие сквозь ночь» (Nightflyers). Похоже, руководство канала тоже захотело приобщиться к творчеству популярного писателя.

Ещё в июне мы писали, что Syfy заказал пилотный эпизод сериала. По всей видимости, боссы остались довольны результатом и согласились профинансировать съёмки полного сериала. В кресла исполнительных продюсеров сядут Джин Клейн и Дэйв Бертис, работавшие над «Форс-мажорами». Сценарий к пилоту написал дебютант Джефф Бюхлер. Сам Джордж Мартин над проектом работать не будет.

«Летящие сквозь ночь» (также встречались переводы «Летящие в ночи», «Пронзающие мрак») — это научно-фантастическая повесть Джорджа Мартина, опубликованная в 1980 году. Она рассказывает об экипаже учёных на космическом корабле, который движется сквозь космос за кораблём пришельцев. Один из героев, телепат, во время путешествия начинает ощущать зловещую напряжённость, нависшую над всей командой. Кроме этого есть и ещё одна странность — капитан корабля общается с экипажем исключительно через голограммы и радиосвязь.

В 1987 году в прокат вышла полнометражная экранизация повести в виде фильма «Ночной полёт». При ужасном качестве исполнения она провалилась в прокате и получила негативные отзывы зрителей.

Похоже, что Syfy решили заменить отменённый сериал «Тёмная материя» после третьего сезона. Вместе с «Летящими сквозь ночь» у канала снова будет три сериала о космических приключениях. Syfy не впервой экранизировать фантастические произведения, но получается это не всегда удачно. Если из «Пространства» вышел лучший космический сериал последних лет, то «Конец детства» хорош только Чарльзом Дэнсом. Повесть Мартина может заинтриговать, но стоит ли её растягивать на целый сериал?