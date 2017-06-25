Канал SyFy решил тоже приобщиться к экранизациям Джорджа Мартина. Боссы канала заказали пилотный эпизод сериала по мотивам научно-фантастической повести писателя «Летящие сквозь ночь». Об этом сообщает издание Variety.

В кресла исполнительных продюсеров сядут Джин Клейн и Дэйв Бертис, работавшие над «Форс-мажорами». Сценарий к пилоту написал дебютант Джефф Бюхлер. Сам Джордж Мартин над проектом работать не будет.

Мы хотим глубже погрузиться в пугающий мир «Летящих в ночи» Джорджа Мартина. Сценарий, написанный Джеффом, вобрал в себя все особенности этого классического НФ-хоррора. Он адаптирован под площадку, на которой мы в самом деле сможем исследовать все уголки этого безумия. Билл Макголдрик, исполнительный вице-президент NBCUniversal Cable Entertainment

«Летящие сквозь ночь» (также встречались переводы «Летящие в ночи», «Пронзающие мрак») — это научно-фантастическая повесть Джорджа Мартина, опубликованная в 1980 году. Она рассказывает об экипаже учёных на космическом корабле, который движется сквозь космос за кораблём пришельцев. Один из героев, телепат, во время путешествия начинает ощущать зловещую напряжённость, нависшую над всей командой. Кроме этого есть и ещё одна странность — капитан корабля общается с экипажем исключительно через голограммы и радиосвязь.

В 1981 году в прокат вышла полнометражная экранизация повести в виде фильма «Ночной полёт». При ужасном качестве исполнения она провалилась в прокате и получила негативные отзывы зрителей.

Кроме «Игры престолов» Джордж Мартин написал много достойных произведений, особенно интересными у него получились фантастические рассказы и повести. Примечательно, что Syfy снова решил удивить нас космическим сериалом — неужели кого-то из тройки «Пространство», «Тёмная материя» и «Киллджои» скоро закроют? Для канала не впервой экранизировать фантастические произведения, но получается это не всегда удачно. Если из «Пространства» вышел лучший космический сериал последних лет, то «Конец детства» хорош только Чарльзом Дэнсом. Повесть «летящие сквозь ночь», безусловно, может заинтриговать, но стоит ли её растягивать на целый сериал?

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