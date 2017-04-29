«Пространство», 2 сезон: всё ещё главный сериал о космосе

Космическая станция «Эрос» стала полигоном для испытаний протомолекулы. Эксперимент, поставленный над инопланетным организмом, угрожает всему человечеству в Солнечной системе. Команда «Росинанта» вместе с главой Альянса внешних планет Фредом Джонсоном решает найти тех, кто за этим стоит.

The Expanse Жанр: космическая фантастика

Продюсеры: Марк Фергус, Хоук Остби

В ролях: Стивен Стрейт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Томас Джейн, Шоре Агдашлу

Премьерный показ: февраль — апрель 2017, Syfy

Продолжительность: 13 серий по 44 минуты

Похоже на: «Светлячок», «Звездный крейсер «Галактика»

Первый сезон «Пространства» стал глотком свежего воздуха для отчаявшихся любителей космофантастики. Канал Syfy во весь голос заявил: «Смотрите, мы сняли сериал о космосе, действие которого не ограничено тремя комнатами!» Хороший актёрский состав, разнообразные декорации, космические бои и даже реалистичная невесомость — «Пространство» показывает, как должен выглядеть современный сериал о космических приключениях. Второй сезон получился под стать первому, только ещё масштабнее и эмоциональнее. Правда, кое-где корпус сюжета начал давать трещину.

«Пространство» — не слишком прилежная экранизация одноимённого книжного цикла Джеймса Кори. После «Игры престолов» мы привыкли, что один том должен укладываться в один сезон, но создатели «Пространства» решили всё делать иначе. Ещё в первом сезоне они перемешали некоторые сюжетные линии и даже порядок сцен, из-за чего финал «Пробуждения Левиафана» — первого тома цикла — мы увидели лишь в середине второго сезона. И этот момент стал настоящей кульминацией, которая эмоционально перекрывает все последующие серии, в том числе и концовку. Сценаристы дважды наступили на одни и те же грабли: зрителям опять придётся ждать следующего сезона, чтобы увидеть развязку нынешнего.

Но неровная динамика — единственный серьёзный недостаток второго сезона. Многие добавят, что авторы перебарщивают с «отсебятиной», но перед нами тот случай, когда она идёт скорее на пользу сериалу. Новые сцены почти не вызывают нареканий, они отлично раскрывают основных и второстепенных персонажей. Например, монолог пилота Алекса наедине с кораблём показывает его привязанность к «Росинанту». Или взять детектива Миллера. Во втором сезоне он знакомится с новобранцем из Альянса внешних планет, и мы видим детектива как никогда человечным. А учёный Праксидик Менг, ставший временным членом экипажа «Росинанта», в сериале прописан куда глубже, чем его книжный оригинал.

Правда, не все персонажи сохранили свои лучшие качества из первоисточника. Взять хотя бы сержанта Бобби Драпер. В книге девушку обрисовали как хладнокровного, дисциплинированного и прямолинейного солдата. В сериале же Бобби стала чересчур эмоциональной и импульсивной, что совсем не похоже на сержанта марсианской армии.

Зато шоу по-прежнему подкупает зрелищностью. Крупный бюджет оправдывает себя с лихвой. Мы уже давно не видели на ТВ таких роскошных космических сражений и внеземных ландшафтов. Невесомостью стали хвастаться едва ли не в каждом эпизоде. Но звание «самая красивая чертовщина», без сомнения, заслуживает убийственная протомолекула. Помните, что случилось с Жюли Мао в первом сезоне? Во втором девушка в буквальном смысле расцветёт!

Масштаб событий в сериале тоже возрос. Теперь конфликт разгорается не только в поясе астероидов, но и на внутренних планетах. Даже протомолекула стала полноценной участницей действия. Чтобы показать происходящее со всех сторон, сериал то и дело переключается между параллельными сюжетными линиями. Солнечная система — чертовски большое пространство, и шоу нам всячески это демонстрирует.

Второй сезон «Пространства» получился масштабнее, эмоциональнее и красивее первого. Вместе с тем в нём сильно проседает динамика, а отступления от книги не всегда оправданны.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.