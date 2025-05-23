Кейпоп-звезды против бойз-бенда демонов в трейлере KPop Demon Hunters

Netflix опубликовал тизер-трейлер фэнтезийно-комедийного анимационного фильма KPop Demon Hunters.

За производство отвечает Sony Pictures Animation, наиболее известная по «Человеку-пауку: Через вселенные». Прежде студия сняла для Netflix «Митчеллов против машин».

В центре сюжета кейпоп-суперзвезды Руми, Мира и Зои, которые тайно сражаются с нечистью. Над миром нависла самая большая угроза в виде... неотразимого бойз-бенда демонов, который похищает души фанатов.

В мультфильме прозвучат оригинальные песни, в том числе трек Чонён, Чихё и Чеён из группы TWICE.

Премьера состоится 20 июня.

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