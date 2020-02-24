На прошедших выходных Netflix представил дебютный трейлер анимационного сериала «Трансформеры: Война за Кибертрон», исполненный в стиле мультиков 80-х — старые поклонники франшизы должны быть в восторге.

«Осада» (Siege) — первая часть в трилогии мультсериалов по «Трансформерам», в которую войдут шесть эпизодов. Она расскажет о войне автоботов с десептиконами на Кибертроне, которая началась из-за Великой Искры. Этот артефакт нужен Мегатрону, чтобы уничтожить все вокруг.

Производством занимаются Rooster Teeth, которая отвечала за аниме «Красный, Белый, Черный, Желтый», и Polygon Pictures, работающая над «Звездными войнами: Сопротивление».

Информации о следующих двух частях фактически нет. Мы только знаем, что вторая получила подзаголовок Earthrise («Расцвет Земли»). Так что можно предположить, что ее действия развернутся уже на Земле.

Премьера анимационного сериала во вселенной «Трансформеров» состоится в течение 2020 года — точной даты пока нет.