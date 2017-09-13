Голливуд не отпускает идея перенести на большие экраны популярные аниме. На этот раз попытку предпримет компания Sony Pictures. Студия планирует запустить в производство экранизацию аниме-сериала «Роботех» (Robotech), и уже распределяет людей на главные посты.

Сценарий к фильму напишет актёр и сценарист Джейсон Фукс, работавший над сюжетами фильмов «Чудо-женщина», «Пэн: Путешествие в Нетландию» и анимационным фильмом «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф».

В июле сообщалось, что режиссёром адаптации может стать Энди Мускетти — постановщик «Оно». Он займётся «Роботехом» сразу после того, как закончит работу над второй частью хоррора. Ранее фильмом должен был заниматься дебютант Ник Мэтью. Когда выйдет фильм — неизвестно, хотя новости об экранизации появляются с 2013 года.

Напомним, Robotech — это переработанное американское издание аниме-сериала Сёдзи Кавамори Super Dimension Fortress Macross в жанре «меха». По сюжету, земляне обнаруживают древний боевой корабль неземной цивилизации, подбитый врагами, решают его присвоить и восстановить. Завоеватели из расы зентради, для войны с которыми и была изначально построена звёздная крепость, объявляют Земле войну.

Чтобы издать Macross на американском рынке, японцам пришлось внести изменения в сюжет, переименовать героев (так, главный герой Хикару стал Риком Хантером) и связать единой вселенной с ещё двумя сериалами — Super Dimension Cavalry Southern Cross и Genesis Climber Mospeada. Именно в виде «Роботека» Macross стал изначально известен западным и российским зрителям.

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