«Кинопоиск» делает сериал по мотивам «Русской кибердеревни»

«Кинопоиск» запустил в работу комедийный научно-фантастический сериал «Кибердеревня» по мотивам серии короткометражек от YouTube-канала birchpunk.

Шоураннерами назначили Валерия Федоровича и Евгения Никишова, которые вместе работали над «Эпидемией». А режиссером выступит сам Сергей Васильев.

По словам «Кинопоиска», сериал расширит уже существующую вселенную. В центре сюжета будет Николай, который спокойно живет со своей семьей в деревне на Марсе и ведет роботизированное хозяйство. До тех пор, пока на планету не прилетает глава большой корпорации, которая хочет построить на месте деревни завод.

Всего будет 10 эпизодов. В каждой из них герои будут в новых локациях. А зрители увидят больше 100 роботов и дронов, 50 видов космотехники и 10 новых миров.

Съемки должны стартовать до конца 2022 года.