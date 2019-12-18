Небольшая кинокомпания Legion M приобрела права на экранизацию цикла эпического фэнтези Брайана Стэйвли «Хроники Нетёсанного трона». Совместно с ней работать над проектом будет компания, специализирующаяся на подготовке декораций и спецэффектов Weta Workshop (в её портфолио числятся «Хоббит» и «Властелин колец»).

Legion M планирует начать производство визуального концепта для сериала с часовыми эпизодами по первой части цикла «Клинки императора», чтобы в дальнейшем заключить сделку с каким-нибудь каналом или стримингом. Кроме того, кинокомпания собирается выпустить комикс по книгам.

Первый том рассказывает о наследниках убитого императора Аннура, которым предстоит раскрыть заговор. Каждый из них занимался своим делом: наследник Каден учится в отдалённом монастыре железной дисциплине, наследница Адара даёт отпор в столице священникам-интриганам, а наследник Валин тренируется, чтобы стать искусным воином и наездником на летающих птицах.

По своей вселенной Стейвли написал трилогию, выходившую с 2014 по 2016 года. В дальнейшем он выпустил одиночный роман Skullsworn, действие которого разворачивается в том же мире. И сейчас он пишет ещё несколько книг — их действие тоже развернётся в этой вселенной. На русском языке вышел только первый том — «Клинки императора».

Legion M позиционируется как созданная фанатами кинокомпания. Под её крылом вышел боевик с Николасом Кейджем «Мэнди», комедия «Моя девушка монстр» и вторая часть приключений Джея и молчаливого Боба.