Компания Virgin Galactic и производитель спортивной одежды Under Armour показали первый костюм для космических туристов. Экипировка состоит из базового слоя и основного костюма, которые созданы из высокотехнологичных тканей и призваны регулировать температуру тела туриста и уровень его потоотделения.

В комплекте тренировочный костюм, куртка астронавта и обувь, вдохновленная ботинками водителей гоночных автомобилей. Такую одежду будут шить индивидуально для каждого пассажира. На экипировку нашьют имя туриста и флаг его страны. У каждого костюма будет индивидуальный прозрачный карман, куда человек сможет вложить фото своих близких.

Первый туристический полёт Virgin Galactic планирует провести в 2020 году. Туристы проведут в невесомости 10 минут, не покидая корабля, а потом вернутся на Землю. Это удовольствие им обойдётся в 250 тысяч долларов.