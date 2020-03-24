Представитель американского подразделения Konami в разговоре с порталом Rely on Horror опроверг недавние слухи о новых частях Silent Hill.
Мы в курсе сплетен и слухов в СМИ, но можем подтвердить, что это — неправда. Я знаю, что это не тот ответ, на который рассчитывают фанаты.
Увы, компания не уточнила, о каким конкретно слухах идет речь, даже после запроса журналистов. Зато подчеркнула, что она не поставила крест на франшизе, просто она развивается по-другому.
Прежде сообщалось о двух проектах по Silent Hill — перезапуске от Кэйитиро Тоямы и игры Хидео Кодзимы, который якобы помирился с Konami.
Впрочем, Rely on Horror продолжает настаивать на достоверности информации, которой поделились его источники ранее.
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