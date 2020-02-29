Вчера в официальном твиттере Kojima Productions появилась фотография главы по коммуникациями студии Аки Сайто, на которой пользователи интернета разглядели подозрительно много намеков на Silent Hill.

Начнем с содержания сообщения:

Извините за молчание! В последнее время я был очень занят… Думаю, совсем скоро я смогу рассказать, чем мы занимаемся…

Во-первых, в оригинальном посте есть слово «silent». Во-вторых, Аки чуть ли не прямо говорит, что в ближайшее время компания собирается сделать какой-то анонс. Едем дальше.

В руке сотрудник Kojima Productions держит карандаш, на кончике которого есть перевернутая надпись «Pyramid» — чем не отсылка к Пирамидоголовому? Впрочем, еще больший интерес представляет стикер, который лежит перед ним на столе. На нем написано: «На следующей неделе».

Судя по всему, именно на следующей неделе нам стоит ждать соответствующих новостей. К тому же именно 4 марта в Японии состоялся выход оригинальной Silent Hill. Фанаты уверены, что это подходящая дата для объявления.

Есть еще один важный момент: в январе дизайнер монстров в Silent Hill Масахиро Ито рассказал, что работает над новой игрой. Также он выразил надежду, что ее не отменят. Отсылка к отмененной Silent Hill Хидео Кодзимы? А вчера он внезапно заявил, что Пирамидоголовый мертв. Напомним, еще в 2017 году он говорил, что избавится от него, если ему доведется работать над новой частью во франшизе.

Слухи о том, что Хидео Кодзима работает над новой Silent Hill ходят еще с конца прошлого года. Японский геймдизайнер и сам говорил, что один «страшный» проект уже находится на ранней стадии разработки. Более того, в этом году журналисты Eurogamer сообщили, что отношения между Хидео и Konami действительно за прошедшее время наладились.