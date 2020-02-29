Вчера в официальном твиттере Kojima Productions появилась фотография главы по коммуникациями студии Аки Сайто, на которой пользователи интернета разглядели подозрительно много намеков на Silent Hill.

Начнем с содержания сообщения:

Извините за молчание! В последнее время я был очень занят… Думаю, совсем скоро я смогу рассказать, чем мы занимаемся…

Во-первых, в оригинальном посте есть слово «silent». Во-вторых, Аки чуть ли не прямо говорит, что в ближайшее время компания собирается сделать какой-то анонс. Едем дальше.

В руке сотрудник Kojima Productions держит карандаш, на кончике которого есть перевернутая надпись «Pyramid» — чем не отсылка к Пирамидоголовому? Впрочем, еще больший интерес представляет стикер, который лежит перед ним на столе. На нем написано: «На следующей неделе».

Судя по всему, именно на следующей неделе нам стоит ждать соответствующих новостей. К тому же именно 4 марта в Японии состоялся выход оригинальной Silent Hill. Фанаты уверены, что это подходящая дата для объявления.

Фанаты уверены, что на следующей неделе студия Хидео Кодзимы анонсирует новый Silent Hill

Есть еще один важный момент: в январе дизайнер монстров в Silent Hill Масахиро Ито рассказал, что работает над новой игрой. Также он выразил надежду, что ее не отменят. Отсылка к отмененной Silent Hill Хидео Кодзимы? А вчера он внезапно заявил, что Пирамидоголовый мертв. Напомним, еще в 2017 году он говорил, что избавится от него, если ему доведется работать над новой частью во франшизе.

Слухи о том, что Хидео Кодзима работает над новой Silent Hill ходят еще с конца прошлого года. Японский геймдизайнер и сам говорил, что один «страшный» проект уже находится на ранней стадии разработки. Более того, в этом году журналисты Eurogamer сообщили, что отношения между Хидео и Konami действительно за прошедшее время наладились.

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