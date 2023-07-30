Конструктор и его фирменный арсенал в дебютном трейлере десятой части «Пилы»

Lionsgate опубликовала первый трейлер «Пилы X», в которой Тобин Белл вернулся в роли Джона Крамера, маньяка Конструктора.

Между событиями первой и второй частей отчаявшийся Джон, страдающий от рака, отправляется в Мексику ради рискованного экспериментального лечения. Однако вскоре выясняется, что это был лишь обман, и тогда серийный убийца начинает мстить — с помощью своих фирменных хитроумных ловушек.

Режиссёром выступил Кевин Гротерт, постановщик «Пилы 6» и «Пилы 3D».

Премьера намечена на 29 сентября.

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