Какая битва на световых мечах в «Звёздных войнах» у вас самая любимая? Наверняка бой Дарта Мола с молодым Оби-Ваном и Квай-Гонном из «Призрачной угрозы». Или дуэль Оби-Вана с Энакином из финала «Мести Ситхов».

Но постановщик трюков «Звёздных войн» в приквелах Ник Гиллард придерживается иного мнения — лучший бой со световым мечом в саге мы так и не увидели.

Помните сцену в «Мести Ситхов» примерно из середины фильма, в которой на Оби-Вана нападает сразу шесть магнастражей — дроидов-телохранителей Гривуса?

По задумке, магистр-джедай должен был сражаться сразу со всеми ними одновременно. Юэн Макгрегор потратил несколько недель на отработку этих сложных трюков. Но когда дошло до съёмок, времени на производство оставалось не так много. Сцена не была особо важной для сюжета, и потому Лукас решил её вырезать.

Вернее, сократить — Оби-Ван применил Силу, чтобы сбросить на врагов контейнер.

Это был самый сложный бой, который мы когда-либо ставили, и Джордж тогда сказал: «Мне правда жаль. Я сброшу контейнер на пятерых из них». Ник Гиллард, постановщик трюков

Возможно, девятый эпизод «Звёздных войн» преподнесёт нам достойную и запоминающуюся дуэль. Картина выходит в России уже 19 декабря.