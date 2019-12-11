Оператор-постановщик «Скайуокер. Восход» Дэн Миндел в начале декабря у себя в инстаграме опубликовал фотографию со съёмок фильма. Фото как фото, но оказалось, что в кадр попали довольно спойлерные объекты — причём Миндел это понял лишь после наводящего вопроса в комментариях.
Постановщик почти сразу удалил изображение, но интернет всё помнит.
Спасибо за наводку сообществу Star Wars: Niemand’s Shadowfeed.
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