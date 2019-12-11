Оператор-постановщик «Скайуокер. Восход» Дэн Миндел в начале декабря у себя в инстаграме опубликовал фотографию со съёмок фильма. Фото как фото, но оказалось, что в кадр попали довольно спойлерные объекты — причём Миндел это понял лишь после наводящего вопроса в комментариях.

Постановщик почти сразу удалил изображение, но интернет всё помнит.

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Оператор-постановщик «Звездных войн» случайно опубликовал спойлерный кадр 1

Обычная фотография, на которой фанаты на заднем фоне разглядели… ферму Ларсов на Татуине, где рос Люк. В комментариях поклонники уточнили, действительно ли речь идёт о ней, и после подобных слов фото удалили. Как минимум, яма и ящики очень напоминают знакомое место.

Если это действительно ферма, то неужто перед нам ещё одно доказательство того, что утечка сценария была настоящей?

Затем Рей, Финн, По, Джанна, Чуи зачем-то летят на Татуин и закапывают непригодившиеся детали мечей в песках возле бывшей фермы Ларсов. Какой-то прохожий говорит, что давно тут никого не видел, и спрашивает имена нежданных гостей. Рей отвечает, что её зовут Рей Скайуокер. Герои смотрят на восход новой мирной эры, а за ними наблюдают знакомые призрачные фигуры.

Спасибо за наводку сообществу Star Wars: Niemand’s Shadowfeed.

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