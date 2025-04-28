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Корейская Nexon ведет переговоры о разработке новой StarCraft

Дмитрий Кинский
28 апреля 12:54
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1 минута на чтение
По данным корейского издания MTN, компания Nexon ведет переговоры с Blizzard о получении прав на разработку новой игры по StarCraft.
Еще в марте СМИ сообщали, что питч корейского издательства для потенциального проекта был уникальным.
Nexon известна по локально популярной MMORPG MapleStory, гача-игре Blue Archive и недавней экшен-RPG The First Berserker: Khazan.
Если сделка между Nexon и Blizzard состоится, то первая ко всему прочему займется распространением мобильной Overwatch в Южной Корее и Японии.
Напомним, сама Blizzard уже работает над неанонсированным шутером во вселенной StarCraft.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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