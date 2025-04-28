Корейская Nexon ведет переговоры о разработке новой StarCraft

По данным корейского издания MTN, компания Nexon ведет переговоры с Blizzard о получении прав на разработку новой игры по StarCraft.

Еще в марте СМИ сообщали, что питч корейского издательства для потенциального проекта был уникальным.

Nexon известна по локально популярной MMORPG MapleStory, гача-игре Blue Archive и недавней экшен-RPG The First Berserker: Khazan.

Если сделка между Nexon и Blizzard состоится, то первая ко всему прочему займется распространением мобильной Overwatch в Южной Корее и Японии.

Напомним, сама Blizzard уже работает над неанонсированным шутером во вселенной StarCraft.

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