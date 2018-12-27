В 2019 году писательница Корнелия Функе вместе с Гильермо дель Торо представит новую версию «Лабиринта Фавна». На этот раз — в виде мрачной сказки, которая расскажет историю девочки по имени Офелия и монстра из лабиринта. При этом книга не будет полной новеллизацией фильма дель Торо.

В этой истории есть всё, что я считаю реальным, что вполне может произойти. Это тот случай, когда авторская выдумка, безудержная фантазия человека, как острый скальпель, рассекает защитную оболочку обмана, под которой – реальность магии и ужасов нашего мира. Это редкий талант – рассказать историю в обрамлении реальных исторических и политических событий, но так, что она звучит вне времени и никогда не превратится в предании, навсегда оставшись правдой. В моей жизни было, есть и будет достаточно моментов, когда магия являет себя, и ты веришь в то, что происходящее с тобой реально. Как в реальность превратилась чудесная возможность поработать с Гильермо дель Торо, автором любимого моего фильма. Корнелия Функе

Оригинальное издание выходит в июле 2019 года. Иллюстрации к книге нарисовал Аллен Уильямс.