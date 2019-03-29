Короткометражка «Чужой: Изоляция» — первый ролик из серии к 40-летию фильма

На IGN появилась первая короткометражка в честь 40-летия с момента выхода первой части фильма «Чужой».
Ролик под названием «Чужой: Изоляция» рассказывает про четверых выживших, которые приходят в себя в небольшой спасательной капсуле. Они пытаются понять, из-за чего случилось крушение корабля, и вскоре узнают, что в их группе есть заражённый. За сценарий и режиссуру отвечал Крис Ридинг.
Ещё 5 короткометражек будут постепенно выходить на IGN. В конце февраля на IGN также вышел веб-сериал по игре Alien: Isolation — пересказ самой игры с использованием роликов из катсцен.
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