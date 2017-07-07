Нил Бломкамп и его студия Oats Studio продолжают выпускать экспериментальные фантастические короткометражки. 7 июля вышла третья из них — God: Serengeti, в которой режиссёр показывает свой взгляд на Бога. По его мнению, это жестокий и капризный старик-аристократ.

С русской озвучкой от AlexFilm:

Вот как звучит официальный синопсис:

«Бог» — это история нашего творца.

Бог в исполнении Шарлто Копли ведёт себя весьма экстравагантно. Скажем, ради развлечения он насылает на людей дождь или не даёт им изобрести огонь раньше положенного времени.

Oats Studio публикует экспериментальные короткометражки примерно раз в две недели. Они выходят на YouTube-канале и в сервисе Steam, где за символическую плату можно приобрести ряд 3D-моделей и объектов.

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