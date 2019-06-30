Короткометражка: джедаи и ситхи в Саге Скайуокеров

Disney выпустил новый ролик из серии анимационных видео «Галактика приключений». На этот короткометражка рассказывает историю ситхов и джедаев в Саге Скайуокеров.

(YouTube-версия в России недоступна.)

«Галактика приключений» — формат роликов, который обозревает интересные факты во вселенной «Звёздных войн» или коротко рассказывает об основных событиях. Не все ролики доступны в России, так что посмотреть их можно, например, здесь.

Сага о Скайуокерах близка к завершению. Девятый эпизод Rise of the Skywalker («Скайуокер. Восход» в нашем переводе) выйдет в России 19 декабря.