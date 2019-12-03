Крауд-кампания преодолела «экватор» — самое время показать наклейки!

Дорогие друзья!

Со времени старта нашей крауд-кампании прошло 17 дней — ровно половина всего времени, осталось ещё 17 дней. За это время нас поддержало 607 участников, а итоговая сумма перевалила за 2,5 миллиона рублей.

Спасибо вам!

Как и планировали, раскрываем набор наклеек, которые получат участники кампании — эту сверхцель разблокировали в считаные часы! Стикеры нарисовал бессменный иллюстратор «Мира фантастики» Александр Ремизов.

Следующая сверхцель — до неё осталось меньше 500 тысяч — разблокирует плакат с календарём для участников кампании, тоже от Александра Ремизова. Спешите поучаствовать, времени осталось не так много, а впереди ещё — много праздничной суеты. И не забудьте рассказать про подписку друзьям — журналы всегда можно будет взять у них почитать! 🙂