Крис Хемсворт («Тор 1-3», «Белоснежка и охотник») рассматривается на главную роль в грядущем перезапуске картины «Люди в чёрном». The Hollywood Reporter пишут, что студия Sony недавно начала переговоры с актёром по этому поводу.

Комедийный талант Хемсворта— отличное подспорье для такого фильма. Как показал недавний «Тор: Рагнарёк», Хемсворт себя отлично чувствует в юмористическом амплуа. А вот агентов Кея и Джея в исполнении Томми Ли Джонса и Уилла Смита в перезапуске можно не ждать.

Снимать новых «Людей в чёрном» будет Ф. Гэри Грей, постановщик «Форсажа 8» и «Голоса улиц». Издание также пишет, что Sony планируют собрать весьма разнообразный актёрский состав. На главные роли ищут белого мужчину, женщину не европейской расы и пожилого человека. Похоже, белого мужчину студия уже нашла.

Напомним, студия уже давно пытается воскресить франшизу. Третья часть, вышедшая в 2012 году, показала, что зрителям всё ещё интересны комедийные истории о секретных агентах, которые следят за пришельцами на Земле. В 2016 году Sony планировала выпустить кроссовер, в котором появятся персонажи из фильмов «Люди в чёрном» и «Мачо и ботан», однако идея так и не получила развития.

Теперь нас ждёт «обычный» спин-офф, который станет мягким перезапуском — в сюжете снова будут фигурировать секретная организация и пришельцы. У Sony уже готов сценарий, его написали Мэтт Холлоуэй и Арт Маркум — они работали над сюжетом «Железного человека» и пятых «Трансформеров».

Формально, у картины есть дата проката — 14 июня 2019 года, хотя ранее дата стояла на май.