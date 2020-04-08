Кристоф Вальц, который сыграл доктора Дайсона Идо в «Алите: Боевой ангел», в интервью Collider признался, что хотел бы вернуться к этой роли в сиквеле, если за него все-таки возьмутся.

Конечно! Я только за! Но я знаю о <второй части> столько же, сколько и вы — то есть, ничего. Поэтому я немного разочарован и даже удивлен. У фильма есть поклонники. Многим он понравился, мне в том числе. Я с удовольствием над ним работал, и я доволен результатом.

Актер не исключает, что картина попросту не вписывается в политику Disney, но это всего лишь его догадки.

Знаете, лентой занималась Fox. А теперь Fox больше не существует. Сейчас это Disney. Быть может, «Алита» не вписывается в «диснейфикацию», не знаю. Я без понятия. Возможно, они уже над чем-то работают, а мне пока не сказали.

«Алита: Боевой ангел» получила смешанные отзывы от критиков, зато обычным зрителям она понравилась. Последние теперь просят авторов выпустить продолжение. Картина заработала в прокате больше 404 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов, так что ее можно считать успешной.