Критики о Star Wars Outlaws: «Игра не выиграет ни одной GOTY. Но покорит множество сердец»

Star Wars Outlaws во многих аспектах блистают. Начиная с траты целого часа на проникновение в обманчивого огромный имперский форпост до улучшения навыков Кей и взаимодействия с открытыми миром. Бывали моменты, когда мне не хотелось закрывать игру, что делало ее недостатки еще более заметными. Унылая история, плохая полировка для проекта подобного масштаба и главная героиня — все это отдаляет игру от совершенства.