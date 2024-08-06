Критики о Star Wars Outlaws: «Игра не выиграет ни одной GOTY. Но покорит множество сердец»

26 августа вышли первые обзоры Star Wars Outlaws от Ubisoft. В целом критики остались довольны игрой.
На сайте Metacritic средняя оценка игры составляет 77 баллов. Говорят, фанатам «Звездных войн» тайтл должен прийтись по душе. Ругают проект за обилие багов, невзрачную историю (не всегда) и доделанные механики.
Релиз состоится 30 августа. А 26 числа доступ получат обладатели Ultimate-издания и подписки Ubisoft Plus.
Gamers Heroes:
Massive Entertainment создала захватывающие дух пейзажи по всей галактике, динамичную боевую систему и историю, которая может посоперничать с современными фильмами. Star Wars Outlaws — образцовая игра по «Звездным войнам».
GameSpew:
Star Wars Outlaws идеально передает суть любимой франшизы, заставляя тебя поверить, что ты действительно оказался в этом мире. Локации плотно забиты разными активностями. Захватывающие стелс и перестрелки. Добавьте сюда систему, с которой ваши действие имеют последствия, и вы получите одну из лучших игр по «Звездным войнам».
Screen Rant:
Пока непонятно, как история Кей Весс впишется в глобальную франшизу. Но, учитывая некоторые спойлеры в финальной части игры, нас ждет нечто захватывающее.
VG247:
В Star Wars Outlaws прекрасно воссозданы древние города, здания, храмы и атмосфера <Далекой-далекой галактики>. <..> Мос-Эйсли кажется не менее реальным, чем Рим времен Цезарей. Одновременно знакомый, но открытый для интерпретаций. И столь же опасный. Star Wars Outlaws не выиграет ни одной GOTY. Но наверняка покорит множество сердец.
IGN:
Это увлекательная межгалактическая игра с захватывающими приключениями, но ее портят стелс, однообразные бои и слишком большое количество багов на старте.
TheGamer:
Star Wars Outlaws во многих аспектах блистают. Начиная с траты целого часа на проникновение в обманчивого огромный имперский форпост до улучшения навыков Кей и взаимодействия с открытыми миром. Бывали моменты, когда мне не хотелось закрывать игру, что делало ее недостатки еще более заметными. Унылая история, плохая полировка для проекта подобного масштаба и главная героиня — все это отдаляет игру от совершенства.
VGC:
Это сочное приключение в духе Uncharted, которое не до конца раскрывает свой потенциал. Кей и Никс проводят нас через хорошо развивающуюся, энергичную историю историю, но система репутации и сюжетная линия кажутся недоделанными.
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