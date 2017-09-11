Вряд ли можно отыскать более известную личность в индустрии комиксов, чем Стэн Ли. Когда кинематографисты Голливуда снимут биографический фильм о создателе знаменитых супергероев Marvel — вопрос времени, тем более что супергероика сейчас на пике популярности. И, похоже, у нас появился кандидат на главную роль.

Макс Андерсон, менеджер Стэна Ли, на фестивале Wizard World Comic Con рассказал о том, как недавно актёр Леонардо Ди Каприо случайно встретился со Стэном Ли. Как выяснилось, знаменитости живут по соседству, и Ди Каприо зашёл в гости к Ли. Оказалось, что Ди Каприо — тот ещё фанат:

Он большой поклонник Marvel, у него дома все стены в постерах Marvel. Он просто потрясающий.

Стэн Ли

Более того, менеджер рассказал о возможном сотрудничестве между двумя звёздами. В гостях они обсуждали биографический фильм, в котором актёр может сыграть главную роль:

И тогда я сказал: «Я не уверен, что ты достаточно хорош. Мы тебя проверим, посмотрим, каков ты в деле. И если устроишь нас, то мы дадим тебе знать».

Стэн Ли

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Кот-редактор
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