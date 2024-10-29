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Новости
«Литрес» выпустит больше 110 вебтунов
Дмитрий Кинский
31 октября 13:13
208
1 минута на чтение
Книжный сервис «Литрес» объявил о выпуске вебтунов — и адаптации приложения под формат вертикального скроллинга, чтобы пользователям было удобнее читать корейские комиксы на смартфонах.
На старте будет доступно больше 110 вебтунов и 7300 глав, среди которых «Варба», «Мастер меча, живущий на крыше», «Говорят, я родилась дочерью короля» и другие.
С первыми главами можно будет ознакомиться бесплатно, а далее придется оплачивать каждую главу отдельно. Как отметили в «Литрес», это традиционная для рынка вебтунов модель монетизации.
Тайтлы, права на которые «Литрес» получил напрямую от корейских правообладателей, будут выходить в течение двух месяцев после запуска.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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