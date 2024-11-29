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«Лучший фильм в трилогии» — первые отзывы о «Сонике 3 в кино»

Андрей Квасков
11 декабря 16:16
329
1 минута на чтение
В сети появились первые обзоры фильма «Соник 3 в кино» после закрытых предпоказов в Лондоне.

Исходя из десятков комментариев, большинство зрителей и критиков остались в восторге и назвали ленту лучшей в серии. Отдельно хвалят актерскую игру Киану Ривза, который озвучил Шэдоу.
jameslister97
Это лучший про Соника! Это также лучшая игровая адаптация на сегодняшний день. Захватывающий экшен, по-настоящему трогательные моменты и Джим Керри, который делает то, что у него получается лучше всего.
HollywoodHandle
Фильм близок к совершенству и, несомненно, станет лучшей частью трилогии. Киану Ривз — идеальный кандидат на роль Шэдоу, с которым он обращается с большой осторожностью. У персонажа эмоциональная история.
therealsupes
В нем лучший экшен в трилогии, Киану идеально отыгрывает Шэдоу, а Джим Керри, как и всегда, держит планку. В фильме много классных моментов, но драматические сцены мне показались пустыми и не тронули сердце так, как в первых двух фильмах, которые к тому же были смешнее.
chriskillian
Нечасто случается, что каждый следующий фильм становится лучше в трилогии, но «Соник 3 в кино» — определенно самый сильный из всех. В нем много остросюжетной дурашливости благодаря Джиму Керри, который исполняет сразу две роли, но чего я не ожидал, так это удивительно трогательной игры Киану Ривза и третьего акта, который может заставить фанатов Соника немного прослезиться.
Премьера фильма ожидается 20 декабря.

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Андрей Квасков
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  • Фирменная атрибутика
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