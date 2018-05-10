Японский режиссёр-аниматор Макото Синкай, известный своими полнометражными аниме-фильмами «Твоё имя», «Пять сантиметров в секунду» и «Сад изящных слов», снял новый шедевр. Это короткий рекламный ролик, который был подготовлен специально для строительной корпорации Taisei. Томные взгляды, красивое небо и завораживающие виды — знаменитый аниматор верен своему стилю даже в коротком клипе.

В ролике под композицию Sukima Switch — Mr.Kite показана жизнь парня и девушки. Они с детства дружили, вместе повзрослели и пошли работать в Taisei. Выглядит как расширенный опенинг какого-нибудь аниме-сериала про романтические отношения и обыденность.

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