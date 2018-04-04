Спин-оффы «Звёздных войн» показали, что Disney интересно рассказать несколько новых историй во времена противостояния Империи и повстанцев. Однако молодость актёрам уже не вернуть, поэтому студии приходится или воссоздавать цифровых двойников (гранд-мофф Таркин в «Изгое-один») или нанимать новых молодых актёров (Олден Эренрайк в фильме про Хана Соло). Разные актёры относятся к этому по-разному, и вот теперь своё веское слово вставил Марк Хэмилл. Его цитату приводит портал IGN со ссылкой на RadioTimes.

Актёр рассказал, что он совершенно не против, если в будущих «Звёздных войнах» Люка сыграет кто-то другой, будь то цифровая копия или молодой актёр.

Я уже сказал своей семье «Всё отлично, пускай». Но на самом деле, это правовой вопрос. Полагаю, им приходилось обращаться к наследникам Кушинга и заручаться их разрешением.

Хэмилл отмечает, что «Звёздные войны» будут выходить и после его смерти, и он будет счастлив, если Люк Скайуокер останется их частью.

Знаете, для меня это самое удивительное. Джордж Лукас подарил нам необычайный простор для творчества, бесконечное множество возможностей. Кто знает? Они меня уже спрашивали: «Кто, по-вашему, мог бы сыграть Люка Скайуокера?». Да нет никаких ограничений! Я уверен, что они будут выпускать фильмы и после моей смерти.

Кроме того, у актёра уже есть несколько идей, каким образом Люк может появиться после событий «Последних джедаев».

Осторожно, спойлеры! Спойлеры к «Последним джедаям»!

Знаете, что мне бы хотелось увидеть? Призрака Силы, причём пугающего. Не такого, который всем улыбается откуда-то сверху из облаков, а страшного, как привидение. Но поглядим ещё. Мои дела тут завершены.